Передние двери в наземном транспорте Москвы откроют с 4 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для столичных пассажиров откроют передние двери в наземном городском транспорте с четверга, 4 февраля. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Москве кабины водителей перестанут отгораживать от салона автобусов специальными лентами. Данная мера была направлена на снижение распространения коронавируса в общественном транспорте во время пандемии.

— Вы нас об этом просили — с завтрашнего дня первая дверь во всем наземном транспорте Мосгортранса и коммерческих перевозчиков снова станет доступна для входа, а на передней площадке смогут находиться пассажиры, — говорится в сообщении.

Однако продажу билетов в салонах наземного транспорта обратно пока не введут. Приобрести билеты у водителей автобусов или трамваев в Москве нельзя с 17 марта по указу мэра Москвы Сергея Собянина.

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