Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Передние двери в наземном транспорте Москвы откроют с 4 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Передние двери в наземном транспорте Москвы откроют с 4 февраля

Анастасия Волоснова

Город

Для столичных пассажиров откроют передние двери в наземном городском транспорте с четверга, 4 февраля. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Москве кабины водителей перестанут отгораживать от салона автобусов специальными лентами. Данная мера была направлена на снижение распространения коронавируса в общественном транспорте во время пандемии.

— Вы нас об этом просили — с завтрашнего дня первая дверь во всем наземном транспорте Мосгортранса и коммерческих перевозчиков снова станет доступна для входа, а на передней площадке смогут находиться пассажиры, — говорится в сообщении.

Однако продажу билетов в салонах наземного транспорта обратно пока не введут. Приобрести билеты у водителей автобусов или трамваев в Москве нельзя с 17 марта по указу мэра Москвы Сергея Собянина.

Читайте также: Москвичи в 2020 году воспользовались платными парковками 55 миллионов раз

транспорт столицыавтобусводитель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте