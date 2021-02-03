Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичи в 2020 году воспользовались платными парковками 55 миллионов раз
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москвичи в 2020 году воспользовались платными парковками 55 миллионов раз

Анастасия Волоснова

Город

Московские автомобилисты воспользовались платными парковками 55 миллионов раз в 2020 году. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 2019 году водители автомобилей парковались на платных стоянках на семь процентов больше, чем в прошлом году. В ведомстве связали подобное снижение с пандемией коронавируса. В недели карантина москвичи оставляли машины на парковках в 2,2 раза реже обычного.

В пресс-службе добавили, что во второй половине 2020 года автомобилисты вернулись к прежней частоте использования платных парковок.

Москвичам, проживающим в зоне платных стоянок, в Дептрансе рекомендовали оформить резидентное разрешение. Оно позволит бесплатно парковать автомобиль с 20:00 до 8:00, напомнили в ведомстве.

Читайте также: Дептранс рассказал, когда снимут ограничения на парковку в центре Москвы

транспорт столицыавтомобилистампарковка
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте