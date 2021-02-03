Москвичи в 2020 году воспользовались платными парковками 55 миллионов раз

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Московские автомобилисты воспользовались платными парковками 55 миллионов раз в 2020 году. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в 2019 году водители автомобилей парковались на платных стоянках на семь процентов больше, чем в прошлом году. В ведомстве связали подобное снижение с пандемией коронавируса. В недели карантина москвичи оставляли машины на парковках в 2,2 раза реже обычного.

В пресс-службе добавили, что во второй половине 2020 года автомобилисты вернулись к прежней частоте использования платных парковок.

Москвичам, проживающим в зоне платных стоянок, в Дептрансе рекомендовали оформить резидентное разрешение. Оно позволит бесплатно парковать автомобиль с 20:00 до 8:00, напомнили в ведомстве.

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