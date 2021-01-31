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Дептранс рассказал, когда снимут ограничения на парковку в центре Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дептранс рассказал, когда снимут ограничения на парковку в центре Москвы

Юлия Ямпольская

Транспорт

Ограничения на парковку в центре Москвы начнут снимать ночью в воскресенье, 31 января. Ожидается, что места вновь станут доступны к 06:00 понедельника, 1 февраля. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что парковка к этому времени будет доступна.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции запретили парковку в воскресенье на нескольких центральных улицах и набережных столицы.

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