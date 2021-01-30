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Некоторые парковки в центре столицы будут недоступны 31 января
Фото: Анна Быкова

Некоторые парковки в центре столицы будут недоступны 31 января

Анастасия Колоскова

Общество

Сотрудники полиции запретили парковку в воскресенье, 31 января, на нескольких центральных улицах и набережных столицы. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.

Уточняется, что парковка будет запрещена на Моховой улице, улице Охотный ряд, в Театральном проезде, на Новой площади, в Китайгородском проезде, на Москворецкой и Кремлевской набережных.

По указанным адресам установят запрещающие знаки, сообщает РИА Новости.

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