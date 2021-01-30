Ограничения в центре Москвы: как изменится работа транспорта и магазинов 31 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Общественный транспорт и магазины изменят график своей работы 31 января.

Автобусы и электробусы

По требованию правоохранительных органов изменится маршрут наземного транспорта в центре столицы. До особых распоряжений полиции автобусы и электробусы будут ходить:

🔹№ А — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;

🔹№ м1 — на двух участках:

— от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»;

— от Больницы РЖД до Тверской Заставы;

🔹№ м2 — от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина»;

🔹№ м3 — на двух участках:

— от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;

— от метро «Семеновская» до Сада им. Баумана;

🔹№ м5 — от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»;

🔹№ м6 — от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»;

🔹№ м7 — от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»;

🔹№ м8 — от Дангауэровки до метро «Таганская»;

🔹№ м9 — от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»;

🔹№ м10 — от Лобненской улицы до метро «Маяковская»;

🔹№ м27 — от метро «Стахановская» до метро «Таганская»;

🔹№ т13 — от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади;

🔹№ т25 — от проспекта Буденного до Сада им. Баумана;

🔹№ 15 — от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская»;

🔹№ 24 — от Гостиниц ВДНХ до Самотечной площади;

🔹№ 38 — от Рижского вокзала до Самотечной площади;

🔹№ 101 — от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы;

🔹№ 122 — от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота»;

🔹№ 144 — от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;

🔹№ 156 — от Нагатинского Затона до метро «Таганская»;

🔹№ 158 — от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы;

🔹№ 255 — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»;

🔹№ 904 — от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы;

🔹№ С43 — от Силикатного завода до метро «Краснопресненская».

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Метрополитен

Также изменится работа столичной подземки: поезда не будут останавливаться на станциях «Александровский сад» Филевской линии, «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии, «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.

Дептранс Москвы просит внимательнее планировать свои поездки ввиду временных изменений.

Магазины и общепит

Похожие ограничения распространятся также на магазины, кафе и рестораны в центре города — по требованию полиции их закроют на день, 31 января. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

— К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00, — сказал он.

Ранее МВД России предупредило о том, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность по статье о массовых беспорядках.

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