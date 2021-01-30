Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 31 января

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, площадь Тверская Застава Карта всех событий

В центре столицы 31 января изменятся наземные маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 30 января.

Уточняется, что по требованию полиции автобусы и электробусы будут курсировать по следующим маршрутам: № А — от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская», № м1 (на двух участках) — от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник» и от больницы РЖД до площади Тверская Застава.

Также будут изменения в маршруте № м2. Он будет ходить от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина». Автобус № м3 будет следовать от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семеновская» до Сада имени Баумана.

Маршрут № м5 будет курсировать от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская», № м6 — от Силикатного завода до метро «Краснопресненская», № м7 — от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская», № м8 — от Дангауэровки до метро «Таганская».

Также изменения коснутся маршрутов № м9, м10 и м27: они будут следовать соответственно от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира», от Лобненской улицы до метро «Маяковская» и от метро «Стахановская» до метро «Таганская».

Помимо этого, автобус т13 будет ходить от ВДНХ до Самотечной площади, маршрут т25 будет курсировать от проспекта Буденного до Сада имени Баумана, а № 15 — от ВДНХ до станции метро «Маяковская».

Изменения коснутся также маршрутов № 24, 38, 101, 122, 144, 156, 158, 255, 904 и С43.

В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что возможны и другие изменения. Пассажирам порекомендовали прислушиваться к объявлениям водителей.

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