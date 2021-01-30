Москвичам напомнили об изменениях в режиме работы метро 31 января

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5с4 Карта всех событий

В Москве режим работы метро изменится в воскресенье, 31 января. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 30 января.

Так, уточняется, что с 8:00 в воскресенье по требованию полиции поезда будут проезжать без остановок станции «Александровский сад», «Охотный ряд» Сокольнической линии, «Театральная» Замоскворецкой линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии.

Также составы не будут останавливаться на станциях «Кузнецкий мост» Таганско-Краснопресненской линии, «Лубянка» Сокольнической линии, «Китай-город» Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий.

Дептранс призвал внимательнее составлять маршрут для поездок на общественном транспорте.

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