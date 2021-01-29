Дептранс рассказал, как получить профессию машиниста электропоезда

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошлый год 12 тысяч человек проявили интерес к получению профессии машиниста электропоезда. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Желающим овладеть самой востребованной профессией в мосметро необходимо обратиться в Центр подбора персонала транспортного комплекса, пройти медкомиссию и психологический отбор, обучиться в учебно-производственном центре и пройти стажировку.

Уточняется, что процесс обучения по профессии займет девять месяцев, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Читайте также: Новые сине-белые поезда начнут курсировать в столичном метро