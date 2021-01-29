Новые сине-белые поезда начнут курсировать в столичном метро

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Три новых сине-белых поезда «Москва-2020» начнут курсировать в столичном метрополитене. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Сейчас они проходят обкатку, которая является заключительным этап перед запуском. При ее успешном прохождении два новых поезда в ближайшее время запустят на Калужско-Рижской линии и один — на Кольцевой.

— Сейчас в мосметро ходит 45 новейших составов (20 на Калужско-Рижской линии и 25 на Кольцевой) и уже в этом году их станет на 44 больше. 15 из них пойдут по Кольцевой линии (она обновится полностью), а остальные 29 по Калужско-Рижской и Большой Кольцевой, —цитирует слова заммэра Максима Ликсутова Telegram-канале Дептранс Москвы.

По словам руководителя департамента, в 2022–2023 годах в столице появятся еще 83 новых комфортных поезда. В результате полностью обновится парк Калужско-Рижской линии метро.

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