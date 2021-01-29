МВД России предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

МВД России предупредило о том, что за участие в несанкционированных акциях грозит ответственность по статье о массовых беспорядках. Соответствующий пост появился в пятницу, 29 января, на странице ведомства в Instagram.

МВД России предупредило граждан, которые планируют участвовать в несогласованных мероприятиях, об административной и уголовной ответственности.

Также Генеральная прокуратура Российской Федерации предупредила, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, которые планируются в выходные дни, могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о массовых беспорядках.

Читайте также: Подмосковное МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях