Генпрокуратура РФ предупредила о последствиях провокаций во время несогласованных акций
Генеральная прокуратура Российской Федерации предупредила, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, которые планируются в выходные дни, могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о массовых беспорядках. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в случае провокации действия участников несогласованной акции могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ.
Также Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях с призывами к участию в несанкционированных акциях в выходные дни.
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