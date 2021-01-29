Генпрокуратура РФ предупредила о последствиях провокаций во время несогласованных акций

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Генеральная прокуратура Российской Федерации предупредила, что провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций, которые планируются в выходные дни, могут быть квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ о массовых беспорядках. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в случае провокации действия участников несогласованной акции могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ.

Также Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам и страницам в социальных сетях с призывами к участию в несанкционированных акциях в выходные дни.

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