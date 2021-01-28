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Бесплатные столичные парковки для врачей продолжат работать в 2021 году
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Бесплатные столичные парковки для врачей продолжат работать в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город

В Москве продолжат работать бесплатные парковки для врачей и волонтеров в 2021 году. За прошлый год они использовали эту возможность более 90 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с весны 2020 года медики воспользовались льготным паркингом в столице 80 241 раз, а волонтеры — 9 886 раз.

— Мы очень благодарны всем медикам и волонтерам и стараемся сделать все возможное для их комфорта. Со своей стороны обеспечили им на всех улицах города бесплатную парковку, — рассказал заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он призвал медиков и волонтеров активнее парковаться на бесплатных для них стоянках. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно подавать списки желающих через Депздрав или волонтерские организации, уточнил Ликсутов. Он добавил, что после этого автомобили на столичных парковках можно оставлять без оплаты.

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