Автобусный маршрут № 89 временно отменят в Москве
Россия, Москва, улица Герасима КуринаКарта всех событий
— Маршрут автобуса № 89 «Улица Герасима Курина — Метро «Славянский бульвар» временно прекращает свою работу, — отметили в сообщении.
Эти изменения будут действовать только на время строительных работ. После их завершения автобусный маршрут снова будет запущен, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что утром 7 февраля на Киевском направлении Московской железной дороги будут запущены компенсационные автобусы. Такое решение было принято из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево.
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