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Автобусный маршрут № 89 временно отменят в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Автобусный маршрут № 89 временно отменят в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Герасима КуринаКарта всех событий

В Москве планируют временно отменить автобусный маршрут № 89 из-за строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Мосгортранс» в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что по этому маршруту автобусы прекратят курсировать с 15 февраля.

— Маршрут автобуса № 89 «Улица Герасима Курина — Метро «Славянский бульвар» временно прекращает свою работу, — отметили в сообщении.

Эти изменения будут действовать только на время строительных работ. После их завершения автобусный маршрут снова будет запущен, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля на Киевском направлении Московской железной дороги будут запущены компенсационные автобусы. Такое решение было принято из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево.

Читайте также: Некоторые автобусные маршруты изменятся в Москве с 17 февраля

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