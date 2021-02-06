Автобусный маршрут № 89 временно отменят в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

— Маршрут автобуса № 89 «Улица Герасима Курина — Метро «Славянский бульвар» временно прекращает свою работу, — отметили в сообщении.

Эти изменения будут действовать только на время строительных работ. После их завершения автобусный маршрут снова будет запущен, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что утром 7 февраля на Киевском направлении Московской железной дороги будут запущены компенсационные автобусы. Такое решение было принято из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево.

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