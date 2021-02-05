Компенсационные автобусы на Киевском направлении МЖД запустят 7 февраля

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Апрелевка Карта всех событий

Компенсационные автобусы запустят на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) утром в воскресенье, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

Уточняется, что автобусы назначены из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции «Толстопальцево» Киевского направления. В связи с этим у части поездов, которые следуют на участке «Солнечная» — «Апрелевка», изменят время отправки и прибытия, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту.

Для проезда в транспорте нужно предъявить билет на пригородный поезд. Время отправления автобусов зависит от ситуации на дорогах на Киевском направлении, а также в населенных пунктах по маршруту следования. Пассажиров призвали планировать поездки заранее.

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