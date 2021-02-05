Компенсационные автобусы Мострансавто перевезли в январе свыше трех тысяч пассажиров

Фото: mostransavto.ru

В январе 2021 года Мострансавто предоставило 90 компенсационных автобусов по заказу АО «Центральная ППК» для перевозки пассажиров электричек. Всего в первый месяц года было перевезено свыше трех тысяч пассажиров.

Компенсационные автобусные рейсы были организованы в связи с проведением плановых ремонтных работ или корректировкой графика движения пригородных поездов. В частности, 63 автобуса было предоставлено в связи с проведением путевых работ на Савеловском направлении Московской железной дороги между станциями Вербилки и Савелово.

Также компенсационные автобусы курсировали между Апрелевкой и Москвой, Наро-Фоминском и Москвой, по другим специальным маршрутам.

Проезд в компенсационных автобусах осуществляется на основании действительных билетов или абонементов ЦППК, сообщается на официальном сайте Мострансавто.

Ранее сообщалось, что более 14,3 миллиона поездок на автобусах Мострансавто совершили школьники и студенты Подмосковья за год. В среднем во второй половине января в будни на автобусах совершалось более 59 тысяч поездок по картам учащихся «Стрелка». В январе 2020 года это значение находилось на уровне 95,3 тысячи поездок в день.

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