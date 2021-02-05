Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Компенсационные автобусы Мострансавто перевезли в январе свыше трех тысяч пассажиров
Фото: mostransavto.ru

Компенсационные автобусы Мострансавто перевезли в январе свыше трех тысяч пассажиров

Татьяна Плотникова

Транспорт

В январе 2021 года Мострансавто предоставило 90 компенсационных автобусов по заказу АО «Центральная ППК» для перевозки пассажиров электричек. Всего в первый месяц года было перевезено свыше трех тысяч пассажиров.

Компенсационные автобусные рейсы были организованы в связи с проведением плановых ремонтных работ или корректировкой графика движения пригородных поездов. В частности, 63 автобуса было предоставлено в связи с проведением путевых работ на Савеловском направлении Московской железной дороги между станциями Вербилки и Савелово.

Также компенсационные автобусы курсировали между Апрелевкой и Москвой, Наро-Фоминском и Москвой, по другим специальным маршрутам.

Проезд в компенсационных автобусах осуществляется на основании действительных билетов или абонементов ЦППК, сообщается на официальном сайте Мострансавто.

Ранее сообщалось, что более 14,3 миллиона поездок на автобусах Мострансавто совершили школьники и студенты Подмосковья за год. В среднем во второй половине января в будни на автобусах совершалось более 59 тысяч поездок по картам учащихся «Стрелка». В январе 2020 года это значение находилось на уровне 95,3 тысячи поездок в день.

Читайте также: Около 2,5 миллиарда рублей сэкономили пассажиры Мострансавто за счет бесконтактной оплаты

компенсационные автобусыМострансавтоЦППК
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Все мнения
О проекте