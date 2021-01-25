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Более 14 миллионов поездок на автобусах Мострансавто совершили учащиеся за год
Фото: instagram.com/mostransavto

Более 14 миллионов поездок на автобусах Мострансавто совершили учащиеся за год

Юлия Ямпольская

Транспорт

Свыше 14,3 миллиона поездок на автобусах Мострансавто совершили школьники и студенты Подмосковья за год. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что в среднем во второй половине января в будни на автобусах совершается более 59 тысяч поездок по картам учащихся «Стрелка». В январе 2020 года это значение находилось на уровне 95,3 тысячи поездок в день.

Наиболее популярными в прошлом году стали маршруты: № 22 — станция «Пушкино» — Ивантеевка, № 21 — станция «Пушкино» — Красноармейск и № 21 — станция «Подольск» — улица Академика Доллежаля, дом 19. На них школьники и студенты совершили 217, 151 и 145 тысяч поездок соответственно, передает агентство городских новостей «Москва».

Стоит отметить, что в сумме чаще всего юные пассажиры пользовались услугами автобусов МАП № 12 (Ногинск). Число таких трансакций в автобусах подразделения с января 2020 года превысило отметку 2,3 миллиона.

Читайте также: Свыше 74 тысяч защитных масок приобрели в автобусах Мострансавто с мая 2020 года

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