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Свыше 74 тысяч защитных масок приобрели в автобусах Мострансавто с мая 2020 года
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Свыше 74 тысяч защитных масок приобрели в автобусах Мострансавто с мая 2020 года

Юлия Ямпольская

Транспорт

Более 74 тысяч защитных масок купили пассажиры АО «Мострансавто» с мая 2020 года. Об этом в понедельник, 18 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в зимние месяцы жители приобрели порядка 13 процентов от всех продаж средств индивидуальной защиты, или свыше 9,3 тысячи изделий.

Кроме того, жители региона могут купить одноразовые защитные маски в автобусах, которые курсируют по маршрутам в Подмосковье и столице. Оплатить покупку можно картой «Стрелка», банковской картой, гаджетом с NFC-чипом или наличными средствами. На данный момент маска стоит пять рублей.

В ведомстве отметили, что чаще всего пассажиры использовали при оплате банковскую карту: они совершили свыше 33,1 тысячи операций.

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пассажирымедицинская маскаМострансавто
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