Подмосковные пассажиры уже четыре месяца выбирают бесконтактную оплату

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

С сентября и до конца этого года в городском транспорте Подмосковья можно ездить со скидкой при оплате проезда бесконтактной картой «Мир». Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов. Размер скидки составляет 10 рублей.

В большинстве видов наземного муниципального транспорта Подмосковья — автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках — установленыустройства для приема бесконтактных банковских карт, а безналичные способы оплаты выбирают более 90 процентов их пассажиров.

— Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты со скидкой, — пояснилСвятослав Иванов. — Такой вид оплаты очень востребован у пассажиров: свыше 32 процентов оплачивают проезд картой и гаджетом.

Скидка действует как для маршрутов, проходящих внутри городов, так и для междугородних в рамках Московской области и охватывает маршруты из столицы и обратно.

— В Московской области выпущено свыше 3,6 миллиона карт «Мир», большинство из которых являются бесконтактными, — рассказывает Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир». — Мы видим, что с каждым месяцем все больше пассажиров оплачивают проезд бесконтактными национальными платежными картами, и надеемся, что наша акция не только помогает жителям области экономить денежные средства, но также в текущих условиях делает безопаснее их передвижения за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями.

Маркетолог Светлана Одинцова подтверждает, что в условиях пандемии бесконтактные платежи существенно снижают риски заражения для тех, кому необходимо пользоваться общественным транспортом.

— Безусловно, платежные сервисы позволяют сократить время оплаты, делают поездку более комфортной, — поясняет она. — Оплата с помощью бесконтактной карты и смартфона удобна и надежна. При этом скидки стимулируют активнее использовать высокие технологии, разбираться в том, как установить приложение, как прикрепить к нему карту. Все эти действия производятся буквально в два клика, но людям часто некогда заниматься ими. Экономия на проезде действует как мотиватор, а в результате мы получаем снижение рисков заражения ковидом, ведь мы меньше прикасаемся к поверхностям. Да, сегодня все вокруг носят защитные маски — они обязательны при проезде на транспорте. Тем не менее многие нарушают эти правила. Например, в конце ноября за неделю выявили 87 тысяч нарушителей только в автобусах. Поэтому любое снижение рисков будет играть значительную роль в общей картине.