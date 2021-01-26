Около 2,5 миллиарда рублей сэкономили пассажиры Мострансавто за счет бесконтактной оплаты

Фото: Мострансавто

С марта 2018 года пассажиры Мострансавто сэкономили около 2,5 миллиарда рублей за счет бесконтактной оплаты проезда. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что из общей суммы более 265 миллионов рублей приходится на текущие зимние месяцы. Почти за три года пассажиры Мострансавто совершили свыше127,7 миллиона платежей бесконтактным способом.

Среднее количество оплат банковскими картами и гаджетами в будние дни за последние полгода превысило 242 тысячи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Более 14 миллионов поездок на автобусах Мострансавто совершили учащиеся за год