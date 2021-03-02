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Перевозчик предупредил об изменении графика работы автобусов на западе Москвы
Фото: АГН Москва

Перевозчик предупредил об изменении графика работы автобусов на западе Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, 4-й Сетуньский проезд Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке графика работы одного из автобусных маршрутов на западе столицы.

С 6 марта первые автобусы № П209 будут отправляться на 20 минут раньше. От 4-го Сетуньского проезда автобусы начнут ходить по будним дням – в 7:10 (вместо 7:30), по выходным – в 8:10 (вместо 8:30).

От Матвеевского автобусы данного маршрута будут начинать курсировать по будням – в 8:02 (вместо 8:22), по выходным – в 9:02 (вместо 9:22).

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта Москвы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее стало известно об изменении работы одного из автобусных маршрутов на севыеро-западе Москвы. С 6 марта на время ремонта поликлиник открывается филиал № 2 Детской городской поликлиники № 58. Временный маршрут № П58 прекращает свою работу.

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