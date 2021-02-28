Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Маршрут автобуса изменят на северо-западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Маршрут автобуса изменят на северо-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о корректировке маршрутов общественного городского транспорта.

С 6 марта на время ремонта поликлиник открывается филиал № 2 Детской городской поликлиники № 58. Временный маршрут № П58 прекращает свою работу.

Также закрывается филиал № 1 Городской поликлиники № 115. Организуется временный маршрут № П115 до филиала № 4. Автобусы будут ходить от остановки «Щукино» по Новощукинской улице, улицам Маршала Новикова, Максимова, Маршала Бирюзова и 1-му Волоколамскому проезду (обратно – по 3-му Волоколамскому проезду).

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса изменится в марте из-за подготовки к параду Победы.

Читайте также: Восстановлено движение трамваев в районе Комсомольской площади

ГУП «Мосгортранс»расписание маршрутовМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте