Маршрут автобуса изменят на северо-западе Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Новощукинская улица Карта всех событий

ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о корректировке маршрутов общественного городского транспорта.

С 6 марта на время ремонта поликлиник открывается филиал № 2 Детской городской поликлиники № 58. Временный маршрут № П58 прекращает свою работу.

Также закрывается филиал № 1 Городской поликлиники № 115. Организуется временный маршрут № П115 до филиала № 4. Автобусы будут ходить от остановки «Щукино» по Новощукинской улице, улицам Маршала Новикова, Максимова, Маршала Бирюзова и 1-му Волоколамскому проезду (обратно – по 3-му Волоколамскому проезду).

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса изменится в марте из-за подготовки к параду Победы.

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