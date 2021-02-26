Маршрут автобуса № С12 изменится в марте из-за подготовки к параду Победы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Еланского Карта всех событий

В связи с подготовкой к параду Победы временно изменится маршрут автобуса № С12.

— 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 марта с 6:45 и 31 марта с 5:45 при движении от стадиона «Лужники» вместо улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего Поля автобусы № С12 поедут по Большой Пироговской улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Депатранс.Оперативно».

Уточняется, что остановки «Дом культуры «Каучук» и «Проезд Девичьего Поля» обслуживаться не будут. Изменения действуют до окончания подготовки к параду Победы.

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