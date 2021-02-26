Маршруты наземного транспорта изменятся в районе Щукино с 6 марта

Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Щукино Карта всех событий

С 6 марта на время ремонта поликлиник меняются маршруты наземного транспорта в столичном районе Щукино. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Отмечается, что временный маршрут № П58 прекращает свою работу. Из-за закрытия филиала № 1 городской поликлиники № 115 будет организован временный маршрут № П115 до филиала № 4. Автобусы будут курсировать от остановки «Щукино» по Новощукинской улице, улицам Маршала Новикова, Максимова, Маршала Бирюзова и первому Волоколамскому проезду.

Интервал движения транспортных средств составит 30 минут.

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