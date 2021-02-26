Компенсационные автобусы запустят 27-28 февраля на Киевском направлении МЖД

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Для удобства пассажиров в последние выходные зимы, 27 и 28 февраля, на участке Киевского направления Московской железной дороги будут курсировать компенсационные автобусы.

Как пояснили в пресс-службе министерства транспорта дорожной инфраструктуры Московской области, в период с 22:25 27 февраля до 14:25 28 февраля из-за работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции «Толстопальцево» будет скорректировано расписание электричек.

У части поездов, следующих на участке Солнечная — Апрелевка, будет скорректировано время отправления и прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту. Часть рейсов выведут из расписания.

Компенсационные автобусы будут осуществлять перевозки пассажиров по следующим маршрутам: Внуково — Лесной Городок, Апрелевка — Нара, от Киевского вокзала до станции Нара, а также от станций Лесной Городок, Апрелевка и Нара до Киевского вокзала.

Для проезда на компенсационном автобусе пассажирам необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что коррективы в расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги внесут также 13–14 и 20–21 марта.

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