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Расписание электричек между Москвой и Балашихой изменится в марте
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Расписание электричек между Москвой и Балашихой изменится в марте

Кирилл Николаев

Транспорт

С 1 по 31 марта (кроме выходных) изменится расписание некоторых электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), которые курсируют между Москвой и Балашихой. Об этом сообщили на сайте МЖД.

Отмечается, что с 10:30 до 15:00 продолжатся работы по устройству земляного полотна и системы водоотведения для укладки второго главного пути на участке Стройка — Балашиха. В связи с этим электрички не будут курсировать на данном участке. У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия.

МЖД просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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БалашихаМоскваэлектричка
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