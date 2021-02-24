Расписание электричек между Москвой и Балашихой изменится в марте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

С 1 по 31 марта (кроме выходных) изменится расписание некоторых электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), которые курсируют между Москвой и Балашихой. Об этом сообщили на сайте МЖД.

Отмечается, что с 10:30 до 15:00 продолжатся работы по устройству земляного полотна и системы водоотведения для укладки второго главного пути на участке Стройка — Балашиха. В связи с этим электрички не будут курсировать на данном участке. У некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия.

МЖД просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

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