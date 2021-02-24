Движение электричек восстановили на Ярославском направлении МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Движение электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) восстановили после незапланированной остановки пригородного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в среду, 24 февраля.

— Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что электрички отправляются в соответствии с расписанием.

Ранее из-за незапланированной остановки пригородного поезда на перегоне Софрино — Пушкино были задержаны несколько электричек в сторону Москвы от Сергиева Посада и Александрова на Ярославском направлении.

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