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Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении в сторону Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении в сторону Москвы

Ксения Монахова

Транспорт

Из-за незапланированной остановки пригородного поезда на перегоне Софрино — Пушкино задержаны несколько электричек в сторону Москвы. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Отмечается, что несколько дальних электропоездов задержаны от Сергиева Посада и Александрова на Ярославском направлении.

— Совместно с Московской железной дорогой принимаем все меры по восстановлению графика, — говорится в сообщении.

Ранее из-за столкновения двух автомобилей на пересечении Чертановской улицы и улицы Красного Маяка было затруднено движение автобусов.

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