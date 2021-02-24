Прорыв трубы с горячей водой произошел в банке на востоке Москвы

Фото: Мария Иванова

Россия, Москва, Ферганская улица, 10 Карта всех событий

На востоке Москвы эвакуируют людей из банка из-за прорванной трубы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в среду, 24 февраля, в банке по адресу улица Ферганская, дом 10. В здании прорвало трубу с горячей водой. Уточняется, что в настоящее время из банка всех эвакуировали.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Подмосковье погибли двое детей и их отец.

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