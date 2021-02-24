Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Двое детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в Московской области
Фото: mos.ru

Двое детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в Московской области

Анастасия Волоснова

Происшествия

Организована доследственная проверка по факту гибели двух детей и взрослого при пожаре в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Возгорание произошло утром в среду, 24 февраля, в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск. После ликвидации огня на месте тушения были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей и их 43-летнего отца.

По предварительным данным, причиной пожара стал подключенный к обогревателю удлинитель, который оказался неисправен. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Автомобиль насмерть сбил переходившую дорогу женщину в столице

Подмосковьедетипожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте