Двое детей и их отец погибли при пожаре в частном доме в Московской области

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Организована доследственная проверка по факту гибели двух детей и взрослого при пожаре в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

Возгорание произошло утром в среду, 24 февраля, в частном доме в деревне Лугинино городского округа Солнечногорск. После ликвидации огня на месте тушения были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей и их 43-летнего отца.

По предварительным данным, причиной пожара стал подключенный к обогревателю удлинитель, который оказался неисправен. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

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