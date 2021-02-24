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Автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в Москве
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Автомобиль насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 114 Карта всех событий

На севере Москвы автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером во вторник, 23 февраля, на проезжей части Ленинградского шоссе возле дома 114. Уточняется, что во время наезда женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. За рулем автомобиля был молодой человек 2001 года рождения.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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