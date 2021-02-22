Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Россия, Москва, Дангауэровский путепровод Карта всех событий
Автомобильная авария произошла на востоке столицы в начале Дангауэровского путепровода.
— В начале Дангауэровского путепровода произошло столкновение двух автомобилей. В результате столкновения перекрыты правый и средний ряды. Для движения в центр свободен один левый ряд, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что из-за ДТП затруднено движение транспорта почти на два километра.
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