Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 15 Карта всех событий

В столице на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в понедельник, 22 февраля.

Уточняется, что авария произошла около дома № 15.

— Столкнулись три автомобиля в правом, среднем и левом рядах, — говорится в сообщении.

В дептрансе отметили, что движение в сторону центра затруднено на 1,3 километра.

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