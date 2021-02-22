Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 15Карта всех событий
В столице на Ленинградском шоссе столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в понедельник, 22 февраля.
Уточняется, что авария произошла около дома № 15.
— Столкнулись три автомобиля в правом, среднем и левом рядах, — говорится в сообщении.
В дептрансе отметили, что движение в сторону центра затруднено на 1,3 километра.
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