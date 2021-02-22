Спасатели вытащили из «газели» зажатого после ДТП на МКАД человека

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Россия, Москва, МКАД, 8-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Человека, который оказался зажат в «газели» после ДТП с грузовиком на МКАД, вытащили. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 февраля.

По данным собеседника «ВМ», пострадавший от госпитализации отказался. После столкновения автомобилей разлива топлива на дороге нет. Также источник уточнил, что «газель» перевозила овощи, КамАЗ был пустой.

Ранее сообщалось, что на восьмом километре МКАД произошла авария — столкнулись «газель» и КамАЗ, в результате один человек оказался зажат в первом автомобиле. Движение перекрыто на двух полосах.

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