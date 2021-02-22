Человек оказался зажат в машине после столкновения с грузовиком на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 8-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло ДТП, в результате которого в «газели» оказался зажат человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 22 февраля.

Уточняется, что авария произошла на 8 километре МКАД, в районе съезда на Косинскую эстакаду. Столкнулись автомобили КамАЗ и «газель».

Один человек оказался зажат в «газели», спасатели проводят деблокацию. Движение оказалось перекрыто на двух полосах съезда на внешней стороне МКАД.

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