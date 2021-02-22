Один человек пострадал в аварии в Лефортовском тоннеле

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле произошло столкновение двух автомобилей, один человек получил травмы. Об этом в понедельник, 22 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в столичных экстренных службах.

По словам источника, столкнулись эвакуатор и грузовая машина. Водитель грузовика был зажат в кабине, после его извлечения из авто, выяснилось, что он получил открытый перелом ноги.

Известно, что из-за аварии перекрыто движение по двум полосам тоннеля.

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