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Два автомобиля столкнулись на Вернисажной улице в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Два автомобиля столкнулись на Вернисажной улице в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Вернисажная улица, 2Ас1 Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись в столице. Об этом в воскресенье, 21 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что авария произошла на Вернисажной улице напротив дома № 2. Информации о пострадавших не поступало.

Движение в районе места происшествия не ограничено.

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