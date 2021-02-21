Движение на Дербеневской набережной ограничили из-за ДТП с участием трех автомобилей
Россия, Москва, Дербеневская набережная, 13/17к1 Карта всех событий
Три автомобиля, в том числе грузовик, столкнулись на юге Москвы. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на Дербеневской набережной в районе дома 13/17. Водителей предупредили, что движение ограничено в сторону Садового кольца.
Информация о пострадавших на данный момент уточняется.
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