Самосвал с песком опрокинулся на внутренней стороне МКАД

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 17-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

На внутренней стороне МКАД опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 февраля.

Инцидент произошел на 17-м километре внутренней стороны МКАД. Известно, что на дороге опрокинулся самосвал, груженый песком.

Ранее стали известны подробности ДТП с участием грузового автомобиля и медицинского автобуса в Химках.

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