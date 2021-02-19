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Грузовик загорелся на проезжей части на севере Москвы
Фото: Pixabay / klimkin

Грузовик загорелся на проезжей части на севере Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Нижняя Масловка, 15Карта всех событий

В столице в Северном административном округе на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 15 по улице Нижней Масловке.

— Городские службы прибыли на место происшествия, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что движение по внутренней стороне ограничено до двух рядов.

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