Грузовик загорелся на проезжей части на севере Москвы
Россия, Москва, улица Нижняя Масловка, 15Карта всех событий
В столице в Северном административном округе на проезжей части загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в пятницу, 19 февраля.
Уточняется, что ДТП произошло в районе дома № 15 по улице Нижней Масловке.
— Городские службы прибыли на место происшествия, — говорится в сообщении.
В дептрансе добавили, что движение по внутренней стороне ограничено до двух рядов.
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