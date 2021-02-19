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Движение в Сумском проезде восстановили после аварии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение в Сумском проезде восстановили после аварии

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Сумской проезд, 6к1 Карта всех событий

Движение в сторону Варшавского шоссе полностью восстановлено после аварии с участием двух автомобилей такси. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Проезжая часть освобождена, — написали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что движение в Сумском проезде было затруднено из-за ДТП, произошедшего в районе дома 6, корпус 1, на единственной полосе движения в сторону Варшавского шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.

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