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Мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома на севере Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мужчина напал на девушку в подъезде жилого дома на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Отрадная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на девушку в подъезде одного из домов в столичном районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено вечером в среду, 17 февраля.

На первом этаже подъезда в доме на улице Отрадной неизвестный напал на 20-летнюю девушку. Он ударил ее по голове, похитил деньги и скрылся. Уточняется, что ущерб составил 4 тысячи 691 рубль.

Этой же ночью сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении нападения. Им оказался 30-летний неработающий местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства преступления предстоит установить следствию.

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