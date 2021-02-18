Задержаны подозреваемые в многомиллионной краже ювелирных украшений под Ярославлем

Фото: mvdmedia.ru

Полиция задержала двух подозреваемых в краже ювелирных украшений из магазина в городе Угличе Ярославской области. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-центр МВД России в четверг, 18 февраля.

По предварительным данным, ночью двое мужчин взломали дверь магазина, проникли внутрь и похитили золотые украшения на сумму более 18 миллионов рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии предполагаемые похитители были задержаны. Один из них оказался жителем Ставропольского края, другой — Карачаево-Черкесской Республики, — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители полагают, что подозреваемые могут быть причастны еще к девяти случаям краж из торговых, ювелирных и ломбардных предприятий на территории четырех регионов.

Один из подозреваемых заключен под стражу, второй находится под домашним арестом, добавила Ирина Волк.

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