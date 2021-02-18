Мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу вешалкой

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Полицейские задержали подозреваемого в краже смартфонов из магазина в Звенигороде, сообщили «ВМ» в пресс-службе МВД по России 18 февраля.

Мужчина в одном из магазинов города попросил продавца показать телефон. Затем злоумышленник достал из-под куртки завернутый в пакет предмет и начал им угрожать. Преступнику удалось похитить из магазина пять смартфонов.

При изучении записей камер видеонаблюдения правоохранители установили личность грабителя и задержали его во время сбыта гаджетов на одном из рынков. У мужчины обнаружили четыре украденных телефона. Еще один он успел продать.

— В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже полицейские выяснили, что задержанный угрожал продавцу вешалкой от одежды. Она была найдена недалеко от места происшествия.

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