Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу вешалкой
Фото: pixabay.com

Мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу вешалкой

Анастасия Чанцева

Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в краже смартфонов из магазина в Звенигороде, сообщили «ВМ» в пресс-службе МВД по России 18 февраля.

Мужчина в одном из магазинов города попросил продавца показать телефон. Затем злоумышленник достал из-под куртки завернутый в пакет предмет и начал им угрожать. Преступнику удалось похитить из магазина пять смартфонов.

При изучении записей камер видеонаблюдения правоохранители установили личность грабителя и задержали его во время сбыта гаджетов на одном из рынков. У мужчины обнаружили четыре украденных телефона. Еще один он успел продать.

— В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже полицейские выяснили, что задержанный угрожал продавцу вешалкой от одежды. Она была найдена недалеко от места происшествия.

Читайте также: Почти два миллиона рублей похитили со счета жительницы Москвы

ограблениекражазадержание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как бороться с одиночеством — японский рецепт

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте