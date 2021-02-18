Почти два миллиона рублей похитили со счета жительницы Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Цимлянская улица Карта всех событий

В ночь с 15 на 16 февраля неизвестные похитили с банковских счетов женщины крупную сумму денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Пострадавшая, проживающая на улице Цимлянской, обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что неизвестным образом с ее банковских счетов злоумышленники похитили 1 миллион 930 тысяч 424 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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