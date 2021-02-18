Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти два миллиона рублей похитили со счета жительницы Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Почти два миллиона рублей похитили со счета жительницы Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Цимлянская улица Карта всех событий

В ночь с 15 на 16 февраля неизвестные похитили с банковских счетов женщины крупную сумму денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Пострадавшая, проживающая на улице Цимлянской, обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что неизвестным образом с ее банковских счетов злоумышленники похитили 1 миллион 930 тысяч 424 рубля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Подозреваемого в угоне машины за два миллиона рублей задержали в Подмосковье

мошенникикражаденьги
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте