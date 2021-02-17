Подозреваемого в угоне машины за два миллиона рублей задержали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в краже автомобиля в городе Балашиха Московской области. Об этом в среду, 17 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, местный житель заявил в полицию, что похитили его иномарку, припаркованную у одного из домов в микрорайоне Новое Павлино. Пострадавший оценил причиненный ему ущерб примерно в два миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что разбил стекло и, используя специальное оборудование для запуска двигателя, перегнал машину в гараж-отстойник. Там оперативники обнаружили иномарку, изъяли и вернули хозяину.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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