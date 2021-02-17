Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемого в угоне машины за два миллиона рублей задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемого в угоне машины за два миллиона рублей задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в краже автомобиля в городе Балашиха Московской области. Об этом в среду, 17 февраля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, местный житель заявил в полицию, что похитили его иномарку, припаркованную у одного из домов в микрорайоне Новое Павлино. Пострадавший оценил причиненный ему ущерб примерно в два миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Мужчина рассказал, что разбил стекло и, используя специальное оборудование для запуска двигателя, перегнал машину в гараж-отстойник. Там оперативники обнаружили иномарку, изъяли и вернули хозяину.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Мужчина угнал иномарку и врезался в сугроб в центре Москвы

угон автомобиляМосковская областькража
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте