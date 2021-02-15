Мужчина угнал иномарку и врезался в сугроб в центре Москвы

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Россия, Москва, Мытная улица, 44 Карта всех событий

Молодой человек попытался угнать автомобиль в центре Москвы, не справился с управлением и въехал в сугроб. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным полиции, ранним утром 14 февраля в ОМВД по району Якиманка поступило сообщение от гражданина 1984 года рождения, который заявил о хищении своего автомобиля марки Volvo XC90. Машина была припаркована по адресу Конный переулок, дом 12.

Правоохранители вскоре обнаружили угнанный автомобиль на улице Мытной, дом 44. В транспорте находился мужчина 1994 года рождения.

— Он сообщил, что увидел припаркованную машину, дверь которой не была закрыта. Молодой человек сел в авто, нажал педаль газа, начал движение, не справился с управлением и врезался в сугроб, — уточнил представитель пресс-службы управления МВД по Москве.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело об угоне автотранспорта.

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