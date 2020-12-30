Мужчина угнал машину скорой помощи в Свердловской области

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчина во время вызова угнал машину скорой помощи в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва».

Угон автомобиля был запечатлен на уличную камеру. В машине уехал случайный прохожий.

Бригада скрой помощи приехала на вызов в дом к пожилой пациентке. Вместе с врачами из машины вышел водитель скорой, везший каталку для пациентки.

Пока врачи и водитель отсутствовали, в скорую сел неизвестный мужчина. Двигатель машины не был заглушен, поэтому мужчина нажал на газ и выехал из двора на машине скорой помощи.

В Свердловской области мужчина угнал скорую помощь / Видео: Telegram-канал «Говорит Москва»

Ролик комментируют три человека, мужчина и две женщины. По их мнению, злоумышленник не молодой человек, возраст выдает тяжелая походка. Они считает, что мужчина угнал машину, чтобы доехать до дома.

По предварительной информации, подозреваемого в угоне уже задержали.

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