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Движение в сторону Варшавского шоссе затруднено из-за столкновения двух такси
Фото: АГН «Москва»

Движение в сторону Варшавского шоссе затруднено из-за столкновения двух такси

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Сумской проезд, 6к1 Карта всех событий

В районе Чертаново Северное столкнулись два автомобиля такси. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП произошло в Сумском проезде в районе дома 6, корпус 1, на единственной полосе движения в сторону Варшавского шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.

Движение в сторону Варшавского шоссе затруднено, уточняется в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

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