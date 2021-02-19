Движение в сторону Варшавского шоссе затруднено из-за столкновения двух такси

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Россия, Москва, Сумской проезд, 6к1 Карта всех событий

В районе Чертаново Северное столкнулись два автомобиля такси. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП произошло в Сумском проезде в районе дома 6, корпус 1, на единственной полосе движения в сторону Варшавского шоссе. В результате аварии есть пострадавшие.

Движение в сторону Варшавского шоссе затруднено, уточняется в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

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