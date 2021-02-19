Грузовик и такси столкнулись на Боровском шоссе
Россия, Москва, Боровское шоссеКарта всех событий
На перекрестке Боровского шоссе перед поселением Говорово столкнулись грузовик и такси. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Из-за ДПТ на магистрали образовался небольшой, но плотный затор.
Участники аварии занимают среднюю полосу движения, уточняется в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно»
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