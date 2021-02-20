Стали известны подробности ДТП с участием медицинского автобуса в Химках

Фото: АГН «Москва»

Россия, Московская область, Химки, микрорайон Новогорск, 7 Карта всех событий

В результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Химках три человека пострадали и один погиб. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Лобовое столкновение грузового автомобиля и автобуса произошло в субботу, 20 февраля, в городском микрорайоне Новогорск. Уточняется, что инцидент случился возле дома 7 на Ивановской улице.

Ранее сообщалось, что автобус, попавший в ДТП, принадлежал Федеральному медико-биологическому агентству. В транспорте ехали сотрудники 119-й больницы.

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